Giro d’Italia, a Cortina s’impone uno straordinario Bernal sempre più leader

La frazione, condizionata dal maltempo, e' stata accorciata di 59 km, con la cancellazione del Passo Fedaia e del Pordoi per evitare ai corridori troppi rischi nelle discese successive ai GPM

Freddo e pioggia a Cortina d'Ampezzo per la 16.ma tappa del Giro d'Italia. Percorso accorciato per cumuli di ghiaccio in quota e per la sicurezza dei corridori visto che la discesa del Pordoi era pericolosa. Nel centro veneto si è imposto il colombiano Egan Bernal che ha concluso una fuga solitaria straordinaria confermando la sua forza. Il corridore della Ineos Grenadiers ha ipotecato la maglia rosa, guadagnando su tutti gli avversari diretti con un attacco micidiale sul Passo Giau a 20 chilometri dal traguardo. Secondo il francese Romain Bardet (Team DSM), arrivato con Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 26" di ritardo: il siciliano e' ora secondo nella classifica generale. Staccati il britannico Simon Yates (Team BikeExchange) e il russo dell'Astana Aleksandr Vlasov. Niente da fare per Vincenzo Nibali: il siciliano della Trek-Segafredo, in fuga fin dal mattino insieme con una ventina di uomini, e' stato ripreso e poi staccato dai migliori sul Giau. Domani ultimo giorno di riposo prima del rush finale: la 104ª Corsa Rosa ripartira' mercoledi' 26 maggio con la 17ª tappa, 193 chilometri da Canazei a Sega di Ala.