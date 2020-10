Giro d’Italia, a cronometro è imbattibile Ganna che a Palermo indossa la prima maglia rosa

Ancora protagonista del ciclismo è Filippo Ganna che dopo aver vinto la cronometro Mondiale di Imola si è ripetuto oggi a Palermo nella prima frazione della Corsa Rosa numero 103. La cronometro di 15 km da Monreale a Palermo è stata vinta dal ciclista italiano con una prestazione grandissima con una pedalata sciolta. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha chiuso con un vantaggio di 22″ sul portoghese Joao Almeida della Deceuninck. 16’53” il tempo al traguardo di Vincenzo Nibali, non brillante la sua prova a 1’29” da Ganna. Tre tappe dure in Sicilia per i corridori che da lunedì dovranno scalare l’Etna.