Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) vince a Piancavallo la 15^ tappa, lunga 185 km, partita dalla Base Aerea di Rivolto e con quattro Gpm. Secondo Kelderman, che non riesce per pochi secondi a strappare la maglia rosa a Joao Almeida. Nibali perde ancora, ora è settimo in generale a 3’29” dal portoghese. Lunedì giornata di riposo