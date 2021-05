Giro d’Italia, a Termoli secondo sprint vincente di Ewan. Attila Valter in rosa

Per l'australiano un Giro brillante

Secondo successo al Giro d'Italia di Caleb Ewan che ha vinto la 7ª tappa la Notaresco-Termoli di 181 chilometri. L'australiano della Lotto Soudal ha preceduto in volata l'azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix). La frazione e' stata caratterizzata da una lunga fuga a tre con protagonisti l'italiano Umberto Marengo (Bardiani CSF-Faizane'), lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e il britannico Mark Christian (Eolo-Kometa), ripresi dal gruppo ai -17 km dal traguardo.

L'ungherese Attila Valter (Groupama-FDJ) ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale con 11 secondi di vantaggio sul belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e 16" sul colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Domani e' in programma l'ottava tappa, 170 chilometri da Foggia a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. E' il secondo arrivo in salita, con uno strappo finale di 3 km che potrebbe favorire gli scattisti.