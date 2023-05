Giro d’Italia, altra volata e stavolta vince Matthews. Evenepoel sempre in rosa

Seconda volata consecutiva al Giro d'Italia che dopo Milan vincitore ieri a San Salvo oggi ha premiato Michael Matthews. Nella terza tappa l'australiano, in un arrivo molto complicato, batte di potenza l'ex iridato Pedersen, Groves, Albanese e Oldani. Per lui, a digiuno di vittorie da 300 giorni, è il terzo successo sulle strade del Giro dopo quelli conquistati nel 2014 e 2015. Non cambia la classifica generale con Evenepoel che precede Ganna di 22" e Almeida di 29".