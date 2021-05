Giro d’Italia, Caruso fuga pazzesca e successo clamoroso. Bernal vede Milano

Grande attacco del ragusano che ha staccato la maglia rosa arrivata con un ritardo di 23 secondi

Una fuga pazzesca e vincente del siciliano Damiano Caruso al Giro d'Italia. Il ragusano è arrivato da solo al traguardo vincendo la 20ª tappa la Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta. Un campione umile e generoso che oggi ha raccolto una soddisfazione unica facendo impazzire i tifosi italiani in tv. Il ragusano ha staccato Yates ma anche il leader Bernal arrivato con un ritardo di 23 secondi. Il colombiano resta in maglia rosa prima dell'ultima tappa a cronometro di domani a Milano. Caruso in classifica è secondo con un ritardo di 2 minuti da Bernal ma il colombiano può considerarsi il vincitore del Giro.