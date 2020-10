Giro d’Italia finito per Gaviria: positivo al coronavirus. Lo aveva già contratto a marzo

Fernando Gaviria positivo al coronavirus, ancora. Il colombiano è in buona salute ed è completamente asintomatico: ora è in isolamento. Per il ciclista Giro d’Italia finito. Per lui si tratta della seconda volta che contrae il Covid-19.

Giro d’Italia: Gaviria positivo

Sono due i nuovi casi di positività al coronavirus al Giro d’Itali e uno di questi è il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria. A renderlo noto è stato il suo team tramite comunicato ufficiale. L’atleta era già stato positivo al Covid-19 lo scorso marzo.

“Gaviria è in buona salute e completamente asintomatico mentre tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri dello staff del team hanno dato un esito negativo e potranno proseguire la corsa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento”, queste le parole del team.

Per quanto riguarda l’altro caso di positività, invece, si tratta di un membro dello staff del team AG2R-La Mondiale, subito affidato al medico della squadra che ne ha disposto le misure di isolamento, e ha intrapreso le azioni necessarie, in conformità con le regole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.