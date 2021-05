Giro d’Italia, Ganna domina a cronometro. Bernal vince la generale

Il colombiano vince l'edizione numero 104

Il team Ineos Grenadiers conclude il Giro d'Italia come l'aveva iniziato: nel segno di Filippo Ganna. Il cronoman italiano, campione del mondo nella lotta contro il tempo, si impone nell'ultima tappa, bissando il successo nella prima frazione. In aggiunta, per il team inglese, bisogna festeggiare la maglia rosa conquistata da Egan Bernal. Lo scalatore colombiano vince la classifica generale, precedendo l'ottimo Damiano Caruso. Terza posizione per Simon Yates.