Giro d’Italia, il tappone dello Stelvio a Hindley. L’olandese Kelderman nuova maglia rosa

Il Giro d’Italia rivoluzionato come previsto in questa 18^ tappa, da Pinzolo ai Laghi di Cancano, con quattro salite e ben 5400 metri di dislivello. Si è saliti fino ai 2758 metri dello Stelvio. A vincere il tappone di montagna è stato Jay Hindley che ha preceduto Geoghegan Hart e Bilbao giunto a 46”. Almeida arrivato a 4′: 54” perde la maglia rosa in favore dell’olandese Kelderman ma nella generale ci sono tre corridori in 30 secondi. Niente da fare per Vincenzo Nibali, che dice addio ai sogni di vittoria.

L’ordine d’arrivo della 18^ tappa

1) Jay Hindley in 6h03’03”

2) Tao Geoghegan s.t.

3) Pello Bilbao +46”

La classifica generale

1) Wilco Kelderman in 77h46’56”

2) Jay Hindley +12”

3) Tao Geoghegan +15”

8) Vincenzo Nibali +5’47”