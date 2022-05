Giro d’Italia, l’Etna al tedesco Kämna la maglia rosa allo spagnolo Lopez

Il tedesco della Bora-Hansgrohe vince sul traguardo del Rifugio Sapienza

Il ciclista tedesco Lennard Kämna si è aggiudicato la quarta tappa del Giro d'Italia (Avola-Etna di 172 km) conquistando l'Etna. Per il corridore della Trek-Segafredo è la sesta vittoria in carriera vinta al termine di una bella prova. Cambia la maglia rosa che passa sulle spalle di Juan Pedro Lopez, oggi secondo che però si consola diventando il nuovo leader della corsa. Terzo a 32” l’estone Taaramae. Alle loro spalle il gruppo dei big arriva con 2’37” regolato in volata da Carapaz davanti a Bardet. Staccati Dumoulin e Nibali arrivati rispettivamente a 9’10” e 4’16”. Astana che, oltre al ritardo dello Squalo, deve registrare il ritiro a inizio tappa di Miguel Angel Lopez (Astana). Oltre i 20’ di ritardo la rosa di Mathieu Van der Poel. A inizio tappa invece caduta per Yates e Valverde che poi sono rientrati in gruppo. In classifica generale Lopez guida con 39” su Kamna e 58” su Taaramae. Yates è 4° a 1’42”, Bilbao e Almeida 7° e 8° a 2’ mentre Carapaz è 11° a 2’06”.