Giro d’Italia, Mader vince la 6a tappa. Valter in maglia rosa

Bernal-Evenepoel, scintille in salita

La sesta tappa del Giro d'Italia va a Gino Mader. Lo svizzero della Bahrain Victorious si impone al termine della salita di San Giacomo ad Ascoli-Piceno. Una gara, la sua, condotta tutta all'attacco, con una fuga da lontano. Sull'ascesa finale, sotto una pioggia battente, trova lo scatto che vale la vittoria di giornata. Alle sue spalle, invece, è sfida vera tra gli uomini di classifica. La seconda posizione va a Egan Bernal: il colombiano si dimostra il più forte in salita, anche se gli altri non sono lontani, come dimostra l'arrivo finale.