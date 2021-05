Giro d’Italia, Nizzolo rompe incantesimo: volata vincente a Verona

Il campione europeo rompe la maledizione dei secondi posti con una volata show a Verona

Il campione europeo Giacomo Nizzolo con una volata regale ha vinto la 13.ma tappa del Giro d'Italia, la Ravenna-Verona. Beffato Affini sul traguardo! L'azzurro rompe finalmente la maledizione che fin qui lo aveva visto per ben 12 volte al secondo posto in carriera al Giro. Maglia rosa saldamente sulle spalle di Bernal. Quella di oggi è stata una delle ultime occasioni per i velocisti. Anche perché siamo alla vigilia dell'ultima settimana di corsa, che si apre domani con l'ascesa allo Zoncolan. Si calerà il sipario sulle ruote veloci, si alza definitivamente quello su chi vuole vincere il Giro.