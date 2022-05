Giro d’Italia, prima tappa e maglia rosa all’olandese Van der Poel

Sul traguardo in salita di Visegrad (salita di 5,1 km, pendenza media al 5% e massima all’8%) l’olandese della Alpecin riesce a trovare lo spunto vincente in volata

Si è conclusa a Visegrad la prima tappa del Giro d'Italia 2022 con il successo in volata di Mathieu Van der Poel. L'olandese è la prima maglia rosa e sul traguardo in salita del centro ungherese ha battuto l’eritreo Girmay (Intermarchè) e lo spagnolo Bilbao (Bahrain). Sesto posto per Richard Carapaz (Ineos), il favorito per la vittoria finale di Verona, ottavo posto per Ulissi (Uae Emirates). E' caduto a 100 metri dal traguardo il favorito per la vittoria della tappa Cadel Ewan. Domani seconda tappa con 9,2 km a cronometro nel centro di Budapest.