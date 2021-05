Giro d’Italia, quarta tappa a Ewan. De Marchi sempre in rosa

Arrivo in volata oggi con la vittoria dell'australiano

Si è conclusa con la vittoria di Caleb Ewan la quinta tappa del Giro d'Italia 2021, la Modena-Cattolica di 177 chilometri. Una vittoria in volata andata al corridore australiano della Lotto Soudal, al suo quarto centro al Giro. Dopo il vincitore sono arrivati nell'ordine Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), costretto ad accontentarsi dell'ennesima piazza d'onore e Elia Viviani (Cofidis). L'azzurro Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Cadute nel finale per il russo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) e lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain Victorious), che lascia il Giro in ambulanza. Domani la sesta frazione, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) di 160 chilometri con traguardo in salita.