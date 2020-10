Giro d’Italia, quarto successo di Demare. Classifica immutata con Almeida in rosa

Quarta affermazione di Arnaud Demare al Giro d’Italia. Nella undicesima tappa la Porto Sant’Elpidio- Rimini di 182 km, il francese si è imposto allo sprint. Joao Almeida resta in maglia rosa per il nono giorno consecutivo. Il corridore francese della Groupama-FDJ ha preceduto oggi in volata il redivivo Peter Sagan. Quarto Simone Consonni, primo degli italiani. Giovedì è in programma l’attesa 12^ tappa, con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, infatti, gli altri oltre 150 km di percorso non presentano un solo tratto di pianura ne un tratto di riposo, con ben 5 GPM in programma.