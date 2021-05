Giro d’Italia, successo di Bettiol a Stradella

Il vincitore della 18.ma tappa aveva vinto il Fiandre nel 2019

Alberto Bettiol ha vinto la 18/a tappa del Giro d'Italia, la Rovereto-Stradella di 231 km. Il toscano della Ef Education-Nippo si è imposto per distacco, tagliando il traguardo con un vantaggio di circa 17". Bettiol ha preceduto Simone Consonni (Cofidis) e l'irlandese Nicolas Roche (Team Dsm). In classifica non cambia nulla con Bernal sempre leader della corsa. Domani tappa di montagna con arrivo in Val Sesia.