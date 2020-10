Giro d’Italia, successo di Ulissi. Almeida resta in maglia rosa

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto in volata la 13^ tappa Cervia-Monselice, lunga 192 km. Per il corridore toscano è il bis in questo Giro e l’ottavo successo in carriera nella corsa. Il portoghese Almeida – secondo al traguardo – sempre in maglia rosa. Sabato la cronometro Conegliano-Valdobbiadene che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica generale.

L’ordine d’arrivo 1 ULISSI Diego (UAE-Team Emirates) 4:22:18 2 ALMEIDA Joao (Deceuninck-Quick Step) 3 KONRAD Patrick (Bora Hansgrohe)