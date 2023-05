Giro d’Italia, tappa in salita al trentino Bais. In rosa sempre Leknessund

Una vittoria di tappa fantastica per il trentino Davide Bais al Giro d'Italia! Il roveretano si è imposto in fuga arrivando per primo a Campo Imperatore dopo una tappa di 218 chilometri. La salita del Gran Sasso dal lato di Campo Imperatore non sarà la più impegnativa del Giro d'Italia 2023 ma si è comunque dimostrato un test per chi coltiva ambizioni di classifica, anche se tra i big non è cambiato nulla. La settima tappa, partita da Capua per chiudersi sulla vetta più alta degli Appennini è stata vinta da Davide Bais: l'italiano ha battuto i due compagni di avventura dopo 215 km di fuga e fatica. Bravo il norvegese Andreas Leknessund che ha tenuto la maglia rosa.