Giro d’Italia, Thibaut Pinot rinuncia: “Non sarei utile alla squadra”

L'annuncio della squadra e dell'atleta

Thibaut Pinot dice addio al Giro d'Italia . Lo ha annunciato il diretto interessato in vista della partenza della corsa il prossimo 8 maggio. Attaverso una nota pubblicata anche via social la Groupama-FDJ ha comunicato il forfait dell'atleta. Decisivo il test del Tour of the Alps, definito dal 30enne francese "catastrofico".

. Soffrirei inutilmente e non sarei in grado di aiutare la squadra. Non è nemmeno una questione di forma, ma i dolori alla schiena mi impediscono di essere competitivo. E' difficile da spiegare. Più i chilometri passano, più il dolore aumenta. Mi fa male non essere al via del Giro, abbiamo fatto il massimo per essere in forma per la partenza. Sono deluso ma penso già a recuperare per poter tornare in gruppo a battagliare con i migliori".