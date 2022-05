Giro d’Italia, trionfa l’australiano Hindley. La crono a Sobrero

Il capitano del team Bora-hansgrohe è il vincitore della 105ª edizione che si è conclusa all’Arena di Verona

Si è conclusa la 105.a edizione del Giro d'Italia con il successo dell'australiano Jai Hindley. Sul podio anche l'ecuadoriano Carapaz e lo spagnolo Landa. Nibali - alla sua ultima partecipazione così come lo Squalo Nibali. L'italiano Matteo Sobrero si impone nella cronometro conclusiva a Verona davanti ad Arensmam e Van der Poel. Il 25enne della BikeExchange, dopo il 4° posto nella cronometro di Budapest, si è rifatto dimostrando il proprio valore nelle corse contro il tempo. Professionista dal 202o, campione d’Italia a cronometro nel 2021, il corridore di Alba ha coperto i 17,4 km di Verona in 22’24” alla media di 46.588 km/h per il suo secondo successo da pro’ dopo il titolo italiano.