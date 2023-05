Giro d’Italia, vince Zana in Val di Zoldo. Thomas ancora in rosa

Altra tappa di montagna oggi per i corridori del Giro d'Italia. A vincere è stato Filippo Zana in Val di Zoldo nella corsa partita da Oderzo per 161 km di continua montagna. Il campione italiano è stato l'assoluto protagonista della frazione. Il 24enne corridore della Jayco AlUla – vittoria numero 4 per lui – supera allo sprint il francese Thibaut Pinot. I due al traguardo sono i due superstiti della fuga a 7 con A. Paret Peintre, Barguil, Pinot, Pronskiy, Frigo, Gee. Una fuga che ha avuto anche più di 6’ di vantaggio con Pinot capace di sfiorare la maglia rosa virtuale (aveva 6’48”). "Ringrazio la squadra che mi ha dato l'occasione di partecipare al Giro. Non ci credo ancora ma in questa volata mi sono giocato le mie carte e ci sono riuscito" racconta all'arrivo Zana. Terzo posto per il francese Barguil. Maglia rosa sempre sulle spalle di Thomas.