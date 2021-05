Giro d’Italia, Vincenzo Nibali ci sarà: l’annuncio

Lo Squalo ci sarà

Vincenzo Nibali prenderà parte al Giro d'Italia. La decisione era attesa in queste ore e lo stesso Squalo l’aveva preannunciata qualche giorno fa su Instagram. Il suo team l’ha comunicato sui social. Lo squalo ha avuto il via libera dopo l'ultima visita effettuata questa mattina dal dottor Tami, che l'aveva operato nella clinica di Lugano dopo la caduta il 14 aprile in allenamento.