Giro d’Italia, vittoria di Sagan dopo lunga fuga. Almeida resta in rosa

Lo squillo del campione Peter Sagan al Giro d’Italia. Il ciclista della Bora si è imposto, dopo una lunga fuga, nella 10^ tappa del Giro d’Italia, 177 km da Lanciano a Tortoreto. Joao Almeida resta in maglia rosa. Il corridore della Bora ha preceduto, al primo successo nella corsa rosa, interrompe un digiuno che durava da oltre un anno. Mercoledì è in programma l’11^ tappa, da Porto Sant’Elpidio a Rimini di 182 km, quasi completamente pianeggiante che percorre per la sua quasi interezza la strada statale costiera Adriatica con una breve deviazione per scalare il Monte San Bartolo salendo da Pesaro, prima di imboccare la via Emilia e arrivare al traguardo.