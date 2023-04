Giro Fiandre, grande vittoria di Pogacar. Bene Trentin

Grandissima vittoria di Tadej Pogacar nella 107esima edizione del Giro delle Fiandre. Nei 273,5 km da Bruges a Oudenaarde lo sloveno taglia il traguardo a la Ronde tutto solo. Dietro il 24enne della Uae-Emirates, Mathieu Van der Poel (Ola, Alpecin-Deceuninck) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Per Pogacar, vincitore di due Tour de France (2020 e 2021), si tratta anche del quarto Monumento vinto in carriera dopo la Liegi 2021 e il Lombardia 2021 e 2022. Era dal 1994 - Gianni Bugno - che un vincitore di un grande giro non era capace di imporsi al Giro delle Fiandre. Una nota italiana: nella Uae-Emirates da sottolineare anche la grande prova di Matteo Trentin.