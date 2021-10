Giro Lombardia, s’impone un super Pogacar davanti a un grande Masnada

Lo sloveno ha battuto allo sprint il corridore bergamasco

Spettacolo e tante gente lungo il percorso del Giro di Lombardia che si è snodata da Como fino a Bergamo per 239 chilometri. A vincere la 115^ edizione è stato Tadej Pogacar che ha dominato la volata a due con Fausto Masnada imponendosi allo sprint. Il vincitore di due Tour de France ha messo in atto tutta la sua forza per avere la meglio del ciclista bergamasco autore di una prestazione formidabile dove è mancato solo lo spunto finale ma era quasi impossibile battere lo sloveno. Terza posizione per Adam Yates a 51": il britannico ha regolato il gruppo degli inseguitori davanti allo sloveno Roglic, allo spagnolo Valverde, ai francesi Alaphilippe e Gaudu e al canadese Woods. Solamente Eddy Merckx, nel 1971 e nel 1972, aveva conquistato nello stesso anno il successo nella Liegi-Bastogne-Liegi, nel Tour de France e nel Giro di Lombardia. Impresa riuscita 49 anni dopo a Tadej Pogacar.