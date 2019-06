Golf, polemiche per il torneo maschile con 30 donne nude disposte a tutto

Una giornata giocando a golf ma facendo tanto sesso. In Inghilterra è stato organizzato un torneo per uomini con spogliarelliste, schiuma party e concorsi hot. Il “The Sink the Pink – Big Boy and Bigger Golf Day”, evento che si terrà il prossimo 16 agosto nell’Essex, contea dell’Inghilterra orientale, sta suscitando polemiche a non finire. Come rivelato dal britannico Independent, l’evento sarà caratterizzato “da 30 donne molto sexy e nude” che stazioneranno al bar e nel green. Si tratterebbe di una competizione provocatoria, tra concorsi con magliette bagnate e schiuma party. Dalle reazioni negative. Per la rivista inglese “Women & Golf” si tratta di “un vero scandalo e un’offesa per le donne che praticano questo sport e vogliono diventare professioniste”. L’annuncio è apparso sul sito di 4Play Productions insieme a una foto di un golfista con due donne nude.