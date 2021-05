GP Francia, Quartararo in pole davanti a Vinales

Terza pole consecutiva per il pilota

Doppietta Yamaha nelle qualifiche del GP di Francia: Quartararo conquista la pole sul circuito di casa, alle sue spalle il compagno di box Vinales. Miller completa la prima fila. Il miglior italiano è Morbidelli al 4° posto. Terza pole consecutiva, e sulla pista di casa per il pilota italiano. Domani la gara della top class in programma alle 14. Tutto il weekend di Le Mans è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208). Le impressioni a caldo del poleman: "Ero molto nervoso, non pensavo di riuscire ad avere il miglior tempo" 26esima prima fila per il francese.