Gran Premio F1, pole position per Hamilton. Ferrari quinta e sesta

Il Gran Premio d’Ungheria presso il circuito di Hungaroring avrà luogo domani domenica 19 luglio, mentre oggi si sono svolte le qualifiche che hanno visto protagonista Lewis Hamilton.

LE QUALIFICHE

Il pilota campione del Mondo della Mercedes ha ottenuto la pole position col tempo di 1:13,447, seguito da Valtteri Bottas e Lance Stroll che hanno ottenuto rispettivamente 1:13,554 e 1:14,377. Al quarto posto Sergio Perez con 1:14,545, seguito dalle due Ferrari, con rispettivamente Vettel (1:14,774) e Leclerc (1:14,817) in quinta e sesta posizione. Chiudono la top ten Verstappen (14.849), Norris (1:14.966), Sainz (1:15.027) e Gasly (1:15.508). Soltanto 11° posto per Ricciardo (1:15.661) e diciannovesimo per Kimi Raikkonen (1:16,506). Ultimo posto per l’italiano Antonio Giovinazzi con 1:16,614.