Guai per Mayweather, la figlia 19enne arrestata per aver pugnalato una donna

Non saranno sicuramente ore facili in casa Mayweather. Secondo quanto riportato dall’agenzia TMZ la figlia dell’ex campione di boxe avrebbe pugnalato un’altra donna. Da quanto trapela, la donna non sarebbe in pericolo di vita e si troverebbe ora in ospedale.

L’ACCADUTO – Tmz ha parlato di una lite tra la figlia 19enne di Mayweather e l’altra donna, una 25enne. Una lite scoppiata molto probabilmente per questioni amorose e che è finita in una rissa violenta. Secondo quanto ricostruito Iyanna Mayweather avrebbe colpito con un fendente la morosa dell’ex fidanzato. Ora la ragazza è detenuta in carcere.