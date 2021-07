Hamilton riceve insulti razzisti dopo collisione con Verstappen

Dopo l’incidente con Verstappen a Silverstone social scatenati contro il campione del Mondo

L’account della Mercedes è stato preso di mira con offese al campione inglese Lewis Hamilton. Stamattina il comunicato congiunto di condanna e il messaggio di solidarietà della Red Bull dopo essersi scontrato con il pilota della Red Bull Max Verstappen al Gran Premio di Gran Bretagna. Formula 1, Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e Mercedes hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando il comportamento degli autori dei messaggi e chiamati a risponderne. In una delle curve del primo giro tra le vetture di Hamilton e Verstappen c'è stato un contatto, dopo il quale l'auto dell'olandese è volata fuori pista e si è schiantata contro la recinzione. Verstappen è andato in ospedale per un esame. Hamilton, nonostante una penalità di 10 secondi, ha vinto la gara.