Hockey, dischetto colpisce bambino al volto: è gravissimo

Un dischetto lo ha colpito in pieno durante un'azione di gioco, provocandogli un arresto cardiaco. Sono gravi le condizioni del bambino della primavera dei Foxes Bolzano, categoria under 12, ricoverato ora all'ospedale di Bolzano nel reparto di terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. L'incidente è accaduto alla Meranarena di Merano, dov'era in corso un torneo giovanile di hockey. Determinanti, per capire le condizioni del piccolo, saranno le prossime ore. I sanitari sono impegnati a scongiurare la possibilità che il piccolo riporti danni cerebrali permanenti. Lo riporta rainews.it.