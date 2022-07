Hockey, la partita d’addio di Semin davvero emozionante

Il chiodo era lì, pronto da un pezzo. Ogni anno sembrava l'ultimo, ma lui non mollava mai. Non voleva mollare. Ora, però, ha detto definitivamente basta. Lo scorso 3 marzo ha spento 38 candeline ed è arrivato anche l'addio allo sport agonistico di Alexander Semin, atleta russo di Krasnoyarsk, città siberiana. Dopo 20 anni di straordinaria carriera, l'addio alla disciplina sportiva di Semin, porta all'ammainamento di un'altra delle bandiere storiche dell'hockey su ghiaccio mondiale. Mai visto Alexander Semin così emozionato ma nel giorno d'addio si è lasciato andare al sentimento. Impenetrabile in conferenza stampa, inarrestabile sul ghiaccio poi nel match d'addio ha trattenuto a malapena le lacrime. Il percorso dal ragazzo di Zelenaya Grove (area alla periferia di Krasnoyarsk) è stato lunghissimo ed ha toccato i livelli massimi dello sport. Oggi la sua avventura agonistica fa parte della storia dell'hockey.

Le vittorie - Semin ha regalato all'hockey professionistico quasi 20 anni perlopiù nella NHL. In America ha collezionato 650 partite e segnato 239 gol. Con i Washington Capitals ha giocato sulla stessa linea con Alexander Ovechkin che è volato sulle rive dello Yenisei per giocare nella partita d'addio del suo amico ed ex compagno di squadra. Presenti alla gara anche altre star: Pavel Datsyuk, Danis Zaripov e Maxim Afinogenov. Per la prima volta dalla cerimonia di apertura delle Universiadi di Krasnoyarsk, le tribune della Platinum Arena sono state riempite al massimo: tutti i 7.000 posti a sedere sono stati occupati. La partita si è svolta senza eccessiva foga agonistica ed è stata vinta dalla squadra di stelle dell'hockey di Semin col punteggio di 10-9.