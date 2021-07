Horner: “Hamilton folle, impossibile il sorpasso a Verstappen in quella curva”

Il team principal della Red Bull attacca il campione del mondo per l'incidente in Inghilterra

Dopo l'incidente al primo giro del GP di F1 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, è intervenuto sull'argomento il team principal della Red Bull, Christian Horner: "Lewis è stato protagonista – dichiara l’ex pilota britannico – di una guida folle. Chiunque conosca la pista di Silverstone sa benissimo che in quel punto non si può superare. La colpa è al 100% di Hamilton e spero che la FIA sanzioni quanto accaduto in pista. Direi che è un sollievo vedere Max Verstappen uscire sulle proprie gambe dalla monoposto dopo quel botto – spiega ai microfoni di F1.com -. Lewis Hamilton conosce bene questo tracciato, sa che in quella curva non si può fare quello che ha fatto. L’importante, però, è che il nostro pilota stia bene”.