Indian Wells, Sinner agli ottavi senza giocare e forse sfiderà Berrettini

Jannik (n.10) avrebbe dovuto affrontare l’americano Isner (n.20) che si è ritirato per la nascita del terzo figlio.

Matteo Berrettini e Fabio Fognini tornano in campo per il terzo turno al “BNP Paribas Open”, settimo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno ha trovato una nuova collocazione autunnale visto l’annullamento dello swing asiatico.