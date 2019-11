Inghilterra, giocatore entra in campo con la maschera di Putin

L’attaccante del club di hockey inglese Sheffield Steelers Nikolai Lemtyugov prima che la partita della Challenge Cup contro il Manchester Storm cominciasse, è entrato in campo con la maschera del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il giocatore, questo è piaciuto ai fan del club. “Solo emozioni positive. Grazie per il caloroso benvenuto e supporto! Nessuna guerra! Dalla Russia con amore! ”- Lemtyugov ha scritto il giocatore russo sul suo profilo Instagram. La partita contro il Manchester Storm si è conclusa con la vittoria degli Sheffield Steelers con il punteggio di 8: 2. Lemtyugov ha segnato tre gol in questo incontro.