Inter, nuova vita per Gamarra: esordirà in MMA

L'ex difensore dell'Inter è pronto a cominciare una nuova avventura con un nuovo sport.

In campo è sempre stato un combattente, non ha mai mollato nulla fino all'ultimo minuto di ogni partita. La grinta e il carattere, non gli sono mai mancati e ora per Carlos Gamarra si aprono le porte di un nuovo sport.

MMA - In Italia Gamarra, è ricordato per aver indossato la maglia dell'Inter, tra il 2002 e il 2005, disputando 44 partite e vincendo da comprimario una Coppa Italia, la prima vinta da Roberto Mancini, alla guida del club neroazzurro. L'ex difensore del Paraguay è da sempre appassionato di arti marziali e ha rivelato di essere pronto per entrare nel circuito MMA. Addirittura, si sta già allenando, per disputare il suo primo incontro ufficiale. Al Canale televisivo GEN si è così espresso Gamarra: "Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò".