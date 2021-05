Internazionali d’Italia, l’urlo di Sonego: battuto Rublev e adesso Djokovic

Grande prova del tennista italiano contro il russo

Un urlo di gioia, con il pubblico in delirio. Quattordici anni dopo Filippo Volandri un italiano torna in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia: a firmare l’impresa è Lorenzo Sonego, n.33 ATP, che ha eliminato in rimonta, con il punteggio di 36 64 63, dopo due ore e 32 minuti di lotta, il russo Andrey Rublev, n.8 del ranking mondiale e settima testa di serie, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo.