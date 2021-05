Internazionali d’Italia, Sonego batte Thiem e va ai quarti

Grande match a Roma chiuso al terzo set con l'italiano che ha battuto Thiem

E' finita al tie break sulla Grand Stand Arena di Roma, la sfida tra l'italiano Lorenzo Sonego, n.33 ATP, e l’austriaco Dominic Thiem, n.4 del ranking e del seeding. Ad andare ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia è stato Lorenzo con i parziali 6-4, 6-7, 7-6 al termine di in uno dei match più interessanti degli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico finito dopo tre ore e 22'. Il 27enne di Wiener Neustadt ha vinto in due set tirati l’unico confronto due anni fa in semifinale a Kitzbuhel, sulla terra austriaca. Il 26enne torinese, però, sta giocando piuttosto bene: il mese scorso sulla terra del “Sardegna Open” di Cagliari ha vinto il suo secondo trofeo in carriera e al Foro ha ottenuto due vittorie convincenti contro Monfils e nel derby con Mager centrando per la prima volta gli ottavi agli Internazionali. Adesso per Sonego ai quarti degli Internazionali c'è Rublev.