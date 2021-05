Internazionali d’Italia, troppo Djokovic per Sonego che perde in tre set

Bene Sonego ma Djokovic ha giocato un grande match a Roma

Esce di scena dagli Internazionali d'Italia Lorenzo Sonego che andrà via da Roma con tante consapevolezze. L'italiano numero 33 al mondo ma che salirà alla 28.ma posizione, è stato sconfitto in semifinale dal grande Novak Djokovic in tre set 6-3, 6-7, 6-2. Non è riuscita l'impresa al torinese contro il serbo che ha avuto solo nel secondo set qualche passaggio a vuoto. Sonego a Roma ha fatto un salto di qualità enorme e anche a livello fisico è stato perfetto ma nulla ha potuto contro la classe del numero uno del mondo. Grande cuore e tenacia ma contro Djokovic serviva ben altro questa sera al Grand Stand Arena in delirio per qualche bel colpo di Sonego. In finale sarà Djokovic-Nadal che si affrontano per la 59.ma volta in carriera.