Ipotesi rinvio per le Olimpiadi: tra un mese la decisione definitiva

Per la prima volta il Cio tentenna. Le Olimpiadi 2020, previste a Tokyo tra il 24 luglio e il 9 agosto, potrebbero essere posticipate. La notizia riportata dai media spagnoli ha trovato conferma nelle parole del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach in una lettera inviata agli atleti al termine di un incontro straordinario: “Le vite umane hanno precedenza su tutto, inclusi i Giochi. Il Cio vuole far parte della soluzione. Pertanto abbiamo reso il nostro principio guida per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e per contribuire a contenere il virus. Vorrei, e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, comitati olimpici e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta. Spero che alla fine di questo tunnel che stiamo attraversando, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sia la luce”.

DECISIONE – Dunque il Cio prende tempo prima di dare un verdetto definitivo. Tra un mese, il Comitato organizzatore deciderà quale sarà il futuro dei Giochi Olimpici. Due le ipotesi: conferma delle Olimpiadi nel periodo originariamente previsto o slittamento a una nuova data. Si parla di un rinvio in autunno, ma prendono quota l’idea di posticipare l’evento al 2021 o, ancora più facilmente, al 2022.