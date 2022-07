Italia-Francia pallavolo Nations League, orario e dove vederla

La semifinale alle 21.

Redazione ITASportPress

Italia-Francia pallavolo, in campo oggi per la Nations League. Le due Nazionali si sfideranno quest'oggi 23 luglio alle ore 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per il match valevole per la semifinale della Nations League maschile di volley. Grande sfida per gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi che tornano dopo tre anni a giocarsi un posto nell’ultimo atto dell'importante torneo.

Italia-Francia pallavolo: orario e dove vederla

Sarà una gara molto combattuta quella odierna tra Francia e Italia di pallavolo. L’avversaria non sarà di quelle più semplici e vedrà anche un volto noto, quello del coach dei francesi Andrea Giani per una sfida molto sentita.

Il cammino delle due squadre è stato importante. Nei quarti di finale i francesi hanno avuto la meglio sul Giappone per 3-0, mentre l’Italia ha sconfitto in rimonta 3-1 l’Olanda. Chi avrà la meglio nella gara odierna, sfiderà, nella finale in programma domenica 24, la vincente tra USA e Polonia.

Per seguire la semifinale di Nations League Italia-Francia lo si potrà fare attraverso Sky e precisamente ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Action (ch. 206). In questo caso la telecronaca dovrebbe essere a cura di Stefano Locatelli e il commento tecnico dell’ex pallavolista Alberto Cisolla.

Per chi volesse vedere l'evento in streaming potrà farlo anche tramite Sky Go pure su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Un'altra opzione in streaming gratis è rappresentata da RaiPlay (tramite pc e notebook o all’app scaricabile su tablet e cellulare),