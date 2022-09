Italia-Polonia volley: orario e dove vedere la finale Mondiale

Sarà Italia-Polonia la finale del Mondiale di volley 2022. Gli azzurri hanno compiuto una prima impresa arrivando all'atto conclusivo del torneo. Non capitava tale avvenimento dal lontano campionato del mondo del 1998. Dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Slovenia , in una semifinale senza storia, la squadra Azzurra di mister De Giorgi proverà a scrivere la storia contro la Nazionale polacca che ha avuto la meglio contro quella del Brasile anche se non senza difficoltà.

La finalissima del Mondiale sarà, come detto, alle 21 e gli appassionati potranno vederla in diretta tv e in streaming. Per vedere l'ultimo atto della rassegna iridata ci si potrà sintonizzare su Sky Sport Uno e in streaming su Now. La sfida sarà trasmessa anche in chiaro dalla Rai e precisamente da Rai 1. In streaming anche su Rai Play. Esiste poi anche l'opzione Volleyball World Tv.