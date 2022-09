Semifinale Mondiale per le due squadre.

Redazione ITASportPress

Dopo gli entusiasmanti quarti di finale contro la Francia, l'Italia del volley torna protagonista. I ragazzi di De Giorgi saranno sul rettangolo di gioco per la semifinale del Mondiale contro la Slovenia. A Katowice, in Polonia, Italia-Slovenia vale un posto per la finale.

Italia-Slovenia volley: orario e dove vederla

Come detto, l’ultimo ostacolo tra gli azzurri del volley e la finale Mondiale si chiama Slovenia. Per capitan Giannelli e compagni si tratta di un remake della finale degli Europei giocata proprio a Katowice contro gli sloveni nel settembre del 2021. Quel precedente, per chi se lo ricorda, fa sorridere...

La gara tra Italia-Slovenia, semifinale dei Mondiali 2022, si giocherà quest'oggi, sabato 10 settembre 2022 alle alle ore 21:00 (italiane), sul taraflex della Spodek di Katowice, in Polonia. La sfida potrà essere vista in tv e in diretta.

Per vedere la partita in TV lo si potrà fare in chiaro sulle reti Rai e precisamente Rai 2. La visione live dell'evento sarà disponibile anche su Sky al canale Sky Sport 1 (canale 201). Per chi preferisse la diretta streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV.

Le parole di De Giorgi

"Dopo aver perso due volte 3-0 in Nations League, eravamo vogliosi di far bene e di vedere quanto abbiamo recuperato rispetto a poco tempo fa", erano state le parole di mister De Giorgi dopo l'accesso alla semifinale e la vittoria contro la Francia. "Penso sia stata una partita emozionante, sono stati tutti set tirati, anche quelli che abbiamo perso con un po’ di attenzione si potevano vincere ma sono contento di quanto abbiamo fatto. Era un’occasione importante per la squadra e il percorso, un gruppo giovane ma che ha voglia ed è molto coeso, ci vuole tempo per costruire un gruppo, serve la testa e bisogna saperla usare. Sono felice per aver creato questa opportunità".