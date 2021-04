Itasportpress, il 15 aprile nuova veste grafica e nuovo logo

Giovedì 15 aprile Itasportpress si farà il vestito nuovo e lo mostrerà in tutta la sua bellezza. Un sito rinnovato per gli utenti web ancora più ricco di contenuti, funzionale e responsive, per accedere in modo ottimale anche da mobile. Il restyling riguarda sia la veste grafica sia la sua struttura che è stata implementata con alcune novità apportate dai tecnici di RCS. Una versione quindi user friendly e disegnata per avere un netto miglioramento nelle prestazioni degli smartphone. Il nuovo layout grafico mette insieme funzionalità ed estetica, la navigazione tra le pagine è intuitiva e veloce. Appuntamento quindi alle ore 13 circa di giovedì 15 aprile dopo qualche ora di stop forzato per la migrazione alla nuova piattaforma e interfaccia grafica.

«Fondato nel 2008, Itasportpress che dal 2016 fa parte del mondo della Gazzetta dello Sport, sta cambiando molto velocemente ed è cresciuto tantissimo anche in termini di utenti unici – sottolinea il direttore Beppe Castro –. La nuova veste grafica più innovativa e contemporanea, si adatta alle dimensioni di ogni dispositivo per “vestire” al meglio la notizia. I contenuti sono riorganizzati in modo da aiutare il lettore ad individuare più rapidamente le news che lo interessano e saranno messi subito in evidenza i temi del momento».