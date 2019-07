La fidanzata impazzisce per Federer, Pella: “Amo Roger più di te”

Wimbledon riscopre una volta di più la Federer-mania. Il campionissimo svizzero è il più ricercato per selfie ed autografi dagli innumerevoli tifosi. Tra i fans dell’otto volte vincitore del terzo Slam stagionale c’è anche Stephanie Demner. Modella argentina, è una grande appassionata di tennis, dato che il fidanzato e futuro marito Guido Pella è un collega del grande Roger. La ragazza si è fatta immortalare in un selfie con Federer ed ha postato la foto con una didascalia assai divertente: “Roger, ti amo tanto. Perdonami amore”. Pella non ha esitato a rispondere in maniera ironica, scatenando l’ilarità dei fans: “Io lo amo più di te”. Un siparietto che ha portato fortuna allo svizzero, finalista insieme a Novak Djokovic sul prato più famoso al mondo.