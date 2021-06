Leclerc: “In Francia obiettivo Ferrari è stare dietro Mercedes e Red Bull”

Week end di Formula 1 sul circuito di Le Castellet in Francia

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono tornati al Circuit Paul Ricard tre settimane dopo la due giorni di test svolti con le gomme Pirelli da bagnato in vista del 2022. “Questa pista non è tra le mie preferite in assoluto, però mi sono sempre trovato a mio agio. Qui con una doppia vittoria nella serie in cui gareggiavo nel 2014 mi sono, di fatto, guadagnato la possibilità di debuttare in Formula 1 e spero che anche in questa stagione potrò vivere un weekend positivo”, ha raccontato Carlos ai giornalisti nella tradizionale conferenza stampa del giovedì. “Dopo due gare su piste cittadine questo fine settimana torniamo su un circuito tradizionale e mi aspetto di rivedere i valori in campo avuti in Portogallo e in Spagna. Il nostro obiettivo sarà ancora una volta essere in testa al gruppo che insegue le due squadre in testa alla classifica”. “Dal mio punto di vista – ha concluso lo spagnolo – non credo di essere ancora riuscito a mettere in atto il weekend perfetto: quando il sabato è andato bene, in gara ho commesso alcune imperfezioni; quando in qualifica le cose non sono andate al meglio, la domenica sono stato capace di rimontare. Quando riuscirò a mettere insieme qualifiche e gara sono sicuro di poter portare molti più punti al team, che è la cosa più importante”.