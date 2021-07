Leclerc: “Non lascio la Ferrari, si tratta solo di gossip”

Il pilota della Rossa ha smentito alcune voci che lo vedrebbero lontano da Maranello

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati nel paddock di Silverstone per quello che sarà certamente un weekend differente dal solito. “Mi piace provare qualcosa di diverso ogni tanto – ha affermato Charles parlando con i giornalisti nell’odierna conferenza stampa FIA – e sono curioso di testare il nuovo format della Sprint Qualifying. Entrambi i piloti hanno affermato di apprezzare il circuito di Silverstone: “Direi che è uno dei miei preferiti, perché ha tante curve da alta velocità, alcune delle quali sono leggendarie, come Copse oppure le tre in sequenza Maggots, Becketts e Chapel. Credo però che come al Paul Ricard non sarà facile in gara per noi”, ha detto Charles. “È una pista ‘front limited’ - ha continuato Carlos – e noi su questo tipo di tracciati abbiamo fin qui faticato perché soffriamo di un forte degrado sugli pneumatici anteriori. Abbiamo cercato delle soluzioni dopo la Francia ma temo che dovremo fronteggiare anche qui questo tipo di problemi”.