Libri – Michael Jordan, un romanzo sull’asso dell’NBA

Nuovo libro in edicola sull'asso dell'NBA

MJ: due iniziali che il mondo intero associa al leggendario campione del basket americano. Di lui si sa praticamente tutto; ogni aspetto della sua vita, non solo pubblica, è oggetto di eco mediatica. Resta tuttavia un lato oscuro nella storia dell’asso dell’NBA, di cui mai nessuna cronaca s’è occupata... In questo romanzo Vincenzo Danella pone il lettore davanti a un inedito e inaspettato Michael Jordan, attraverso un viaggio misterioso ai limiti della fantascienza, dove realtà e immaginazione finiscono per confondersi.