Liegi-Bastogne-Liegi, sprint vincente dello sloveno Pogacar

Nella 107ª edizione si impone lo sloveno re del Tour 2020

Tadej Pogacar ha vinto in volata la 107ª Liegi-Bastogne-Liegi, la classica che chiude il trittico delle Ardenne. Lo sloveno ha beffato in volata il campione del mondo Julian Alaphilippe, terzo David Gaudu. Quarta piazza per l'eterno Alejandro Valverde. È stato uno sprint perfetto quello di Pogacar, che fino ai 150 metri dalla fine era in ultima posizione (quinto) del gruppetto che si è giocato la vittoria: poi ha battezzato la ruota di Alaphilippe e ha avuto ragione, con il francese Gaudu che ha chiuso il podio. Quarto Valverde a 41 anni, quinto Woods; Formolo 16° migliore italiano.