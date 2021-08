L’oro pesante di Jacobs: ecco quanto vale in dollari il trionfo nei 100 m.

Il successo a Tokyo rende milionario il campione olimpico di Desenzano

Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100, è il personaggio del momento in Italia e nel mondo. Un trionfo così vale la gloria eterna. L’Italia, grazie a lui, oggi è ovunque in prima pagina. E il tricolore sventola in qualsiasi angolo del pianeta. L’oro più pregiato dei 339 di Tokyo è suo. E c’è lui dopo Usain Bolt e la sua leggendaria tripletta. Un oro olimpico cambia la vita di un atleta, quello dei 100 metri cambia la sua e quella di altre tre generazioni di suoi eredi. Gli esperti di marketing sportivo non hanno dubbi su questa equazione. Se sarà fondata, Marcell Jacobs lo scoprirà presto. Il 9’’80 con cui ha conquistato l’Oro a Tokyo 2020 lo proietterà su un piano diverso, anche dal punto di vista economico. Non solo per il premio di 180mila euro lordi, tassati al 42%, che gli darà il Coni per la vittoria, ma per tutto quello che ruota intorno alla sua impresa. Negli Stati Uniti già quantificano gli effetti immediati del suo successo: un sito specializzato USA ha infatti calcolato che a breve termine la vittoria nei 100 frutterà a Jacobs, personaggio contemporaneo che da subito può avere forte impatto in campi come la moda o la corretta alimentazione, 5 milioni di dollari (4,2 milioni di euro).